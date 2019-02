Eduardo Braga (MDB-AM) diz não caber questão de ordem em sessão preparatória

Principal aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL), o senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou uma preliminar para impedir que o Plenário do Senado discuta questões de ordem na sessão preparatória para a eleição da Presidência da Casa. Braga justificou que, segundo o artigo 57 da Constituição, a Casa não pode discutir questão de ordem se não for em sessões deliberativas. Com isso, Braga espera impedir que uma questão de ordem sobre voto aberto atrapalhe uma possível eleição de Renan.



"Questão de ordem que leva a deliberação de um Congresso em sessão preparatória é rasgar a Constituição", afirmou Braga. O emedebista é aliado de primeira linha de Renan. Os dois "casaram" a chapa para que, enquanto o alagoano fosse escolhido pela bancada para disputar a eleição interna, Braga ficasse com a liderança da bancada do partido.



Apesar do pedido de Braga, a tendência é que o presidente em exercício, Davi Alcolumbre (DEM-AP), aceite questões de ordem sobre o voto aberto, sob a justificativa de que o Plenário é soberano, para que os parlamentares votem se preferem sessão secreta ou aberta.



Além disso, o senador Eduardo Girão (PROS-CE) recolheu assinaturas de uma maioria dos parlamentares favoráveis ao voto aberto nesta eleição e deve apresentar o documento como requerimento para a Mesa.