Boletim: Bolsonaro já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais

Quatro dias após ser submetido a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, o presidente Jair Bolsonaro já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais, diz boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 1º, pelo Hospital Albert Einstein. A alimentação oral, no entanto, ainda está suspensa.



"Permanece com quadro clínico estável, já apresentando sinais de início dos movimentos intestinais. Segue com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações", diz o boletim, complementando que o presidente continua realizando fisioterapia respiratória e períodos de caminhada fora do quarto.



Por ordem médica, as visitas estão restritas. De acordo com o Planalto, se Bolsonaro puder receber mais pessoas além da família e de auxiliares próximos, isso só ocorrerá a partir de segunda-feira, 4.