Em campanha, Maia faz visita à reunião do PSL

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) falou nesta sexta-feira, 1º, para deputados do PSL , partido que oficialmente apoia sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Num discurso de cinco minutos, deu uma prévia do que deverá abordar no Plenário dentro de algumas horas.



Ele falou das várias crises que, segundo ele, o Brasil passa: segurança pública, corrupção e contas públicas . "O Estado brasileiro está falido, sem capacidade de investimentos", disse. Foi a deixa para Maia emendar no tema mais abordado nessas eleições para presidência da Câmara, a reforma da previdência.



"Pessoas que se aposentam mais velhas estão financiando aposentadoria daqueles que se aposentam mais cedo." Maia aproveitou ainda para fazer um afago na ala descontente com o apoio à sua candidatura. "Sei que a decisão gerou debate e crítica, mas da minha parte procurei mostrar por que o apoio do PSL era tão importante para a minha vitória." E emendou: "E também por que a minha vitória é importante para o PSL."