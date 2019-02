Bolsonaro poderá divulgar mensagem após eleições no Congresso, diz Planalto

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderá divulgar uma mensagem sobre a eleição das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado após a definição dos resultados, de acordo com o Palácio do Planalto.



Na quinta, Bolsonaro conversou com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e, após a divulgação da informação do contato, fez o mesmo com outros candidatos à presidência do Senado.



Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Bolsonaro deve ser divulgado às 17 horas. O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, concederá uma entrevista coletiva em Brasília.



Na manhã desta sexta-feira, 1º de fevereiro, ele recebeu no quarto do hospital uma dupla de músicos que cantou a música "Evidências", emocionando o presidente.



Bolsonaro segue com visitas restritas e, segundo sua assessoria, se estiver em condições de receber mais pessoas além da família e de auxiliares próximos, isso poderá ocorrer só a partir de segunda-feira, 4.



Mensagem



O Planalto esclareceu que o presidente vai encaminhar a mensagem presidencial para a abertura das sessões do Congresso no próximo dia 4. Na quinta, o porta-voz disse que seria no dia 7.



Na mensagem, Bolsonaro pretende propor "uma nova Previdência mais humana, mais justa, que não retire direitos e restabeleça o equilíbrio fiscal".