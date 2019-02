Alcolumbre demite secretário que editou ato em prol de Renan

Após revogar o ato da Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado que o impedia de comandar a eleição para a presidência da Casa, o presidente em exercício do Senado e candidato ao cargo, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu destituir o secretário-geral da Mesa, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, que havia editado a medida.



A demissão ocorreu porque, no entendimento de Alcolumbre, Bandeira não teria autonomia para editar esse ato sem anuência da presidência do Senado.



Mais cedo, a Secretaria-Geral publicou um edital com uma interpretação do regimento que impedia que Alcolumbre ficasse à frente da sessão de votação e determinava que a sessão fosse conduzida por José Maranhão (MDB-PB). Alcolumbre é o único integrante da Mesa anterior que permanece na Casa.



A eleição da presidência do Senado está marcada para as 18h. Ao todo, são oito candidatos, dentre eles Renan Calheiros (MDB-AL).



A decisão de Alcolumbre atende ao desejo de seus aliados que querem que ele presida a sessão para escolher o novo presidente do Senado, mesmo sendo candidato. O plano é que, nessa condição, ele enfrente Renan, hoje favorito, e aceite requerimento de algum partido - a ser apresentado em plenário - para que a votação seja aberta.