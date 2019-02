Em meio à disputa interna, presidente do PR se manifesta em favor de Giacobo

Em meio a uma disputa interna, o PR se pronunciou, por meio de nota assinada pelo presidente nacional do partido, José Tadeu Candelária, em favor à reeleição do deputado Fernando Giacobo (PR) para a Primeira Secretaria da Mesa Diretora.



No entanto, há pelo menos outras duas candidatas dentro do partido que devem concorrer à mesma vaga, dentro da chapa de Rodrigo Maia (DEM-RJ). A mais cotada é a deputada Soraya Santos (PR-RJ) que está em plena campanha e tem o apoio da bancada feminina da Casa, além da simpatia de parlamentares, inclusive, fora da legenda.



Há ainda a possibilidade da deputada Christiane Yared (PP-PR) também registrar sua candidatura para a secretaria. "A indelével posição da legenda recomenda o voto no parlamentar do Estado do Paraná tem declarado caráter institucional e terminativo. Revoguem-se as disposições em contrário", diz a nota.