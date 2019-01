Bolsonaro assina decreto que aprova estrutura administrativa da Vice-Presidência

O presidente Jair Bolsonaro assinou do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o decreto que aprova a estrutura administrativa da Vice-Presidência da República.



O decreto, que entra em vigor em 4 de fevereiro, remaneja cargos em comissão, funções de confiança e substitui cargos em comissão da Direção e Assessoramento Superiores (DAS) por Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE).



O decreto prevê também que o vice-presidente Hamilton Mourão publique no Diário Oficial da União (DOU) em até 30 dias após o texto entrar em vigor a relação nominal dos titulares dos cargos em comissão e das funções de confiança.