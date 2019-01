'Vi bem o estrago que fizeram nele', escreve Carlos Bolsonaro em foto com o pai

O vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, publicou nesta quinta-feira, 31, em sua conta do Instagram, uma foto onde ao fundo aparece o presidente Jair Bolsonaro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia realizada no último dia 28.



A imagem foi tirada enquanto Bolsonaro passava por uma sessão de cicloergômetro, segundo explicação de Carlos, uma sessão de fisioterapia utilizada para fortalecer os músculos das pernas. O filho detalha a recuperação vivida pelo pai nos últimos meses, após o atentado a faca sofrido em setembro do ano passado durante ato da campanha eleitoral. A cirurgia realizada em janeiro foi a terceira após o incidente.



"Pude acompanhar não só a primeira [cirurgia] como esta última e vi bem o estrago que fizeram nele". Carlos também definiu como "chocante" o número de aderências no intestino de Bolsonaro, motivo que levou à realização de um procedimento de duração de sete horas, maior do que o previsto.



"O progresso requer cuidados e precisamos ver seu intestino funcionando. Está cada dia melhor e mais forte, mesmo após essa última e delicadíssima cirurgia", escreveu.



O filho do presidente ainda ressaltou que a equipe médica do hospital é composta de "pessoas bacanas", que tem auxiliado na recuperação de Bolsonaro. "Hoje está mais feliz, mais corado e sempre bem amparado por quem o cerca neste momento".



