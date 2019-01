Novo boletim sobre Bolsonaro deve ser divulgado às 16h

O novo boletim médico com atualizações sobre o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro deve ser divulgado às 16h desta quinta-feira, 31. Em seguida, o porta-voz do presidente da República, Otávio do Rêgo Barros, concederá uma entrevista coletiva no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde Bolsonaro está internado se recuperando de uma cirurgia.



O presidente continua acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Na quarta-feira, 30, ele teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue no quarto onde está desde domingo, 27. De acordo com assessores, Bolsonaro vem apresentando melhora gradativa.