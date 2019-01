Bolsonaro recebe assessor jurídico da casa Civil em hospital

O presidente Jair Bolsonaro, internado no Hospital Albert Einstein, despacha nesta quinta-feira, 31, com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antonio de Oliveira Francisco. A agenda está prevista para as 13h30 e foi confirmada pela assessoria do Planalto.



Na Casa Civil, a subchefia é responsável por dar parecer jurídico aos atos do presidente. Na quarta-feira, dia 30, Bolsonaro assinou três decretos com alterações de estrutura nos ministérios da Economia, da Casa Civil e na Controladoria Geral da União (CGU).



O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, informou que Bolsonaro despacharia nesta quinta-feira por áudio ou videoconferência, caso necessário, e ainda evitando falar em excesso. Segundo assessores, o quadro de saúde do presidente vem evoluindo gradativamente, o que permitiria a audiência presencial.