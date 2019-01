Bolsonaro deixa UTI do Hospital Albert Einstein e já caminha pelo corredor, diz boletim

(foto: Twitter/Reproducao )

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) já faz leve caminhada no hospital e se alimenta por sonda, segundo informações do boletim médico, divulgado na tarde desta quarta-feira. De acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue “em recuperação plena” e fez até exercícios físicos mais leves. O presidente segue internado no hospital particular Albert Einstein.“Ele caminhou pelo corredor com boa tolerabilidade. Pela manhã fez uma caminhada um pouco mais longa, apoiado em aparelhos de suporte. Na parte da tarde também caminhou e se exercitou na bicicleta ergométrica que fica na ponta da cama (leito). Encontra-se em recuperação plena e precisa se manter descansando um pouco mais”, afirmou Rêgo Barros.





No boletim, os médicos afirmaram que Bolsonaro segue sem sangramentos ou disfunções orgânicas e também não apresentou febre ou outros sinais de infecção. Ele ainda segue recebendo alimenação via sonda. Por enquanto, as visitas ainda seguem restritas.



Assinam o boletim os médicos Antônio Luiz Macedo (Cirurgião), Leandro Echenique (clínico e cardiologista) e Miguel Cendoroglo (diretor-superintendente do hospital).





De acordo com o porta-voz da Presidência, a partir desta quinta-feira Bolsonaro passa a despachar do gabinete especial montado no hospital. As demandas e conversas com ministros serão feitas via video e áudio conferência. “Caso se faça necessário, ele estabelecerá contato com seus ministros e estabelecerá as diretrizes esboçadas em relação a Brumadinho e ao governo federal”, disse.





Impossibilitado de falar, por enquanto, o presidente ouvirá as demandas dos ministros e responderá por escrito.



Confira a íntegra do boletim médico





