Villas Bôas é nomeado assessor especial do ministro Augusto Heleno

O ex-comandante do Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas foi nomeado nesta quarta-feira para o cargo de assessor especial do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno.



Quando deixou o comando do Exército, na segunda semana deste mês, a indicação de Villas Bôas para assessorar Heleno já havia sido cogitada. A formalização de sua nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.



Villas Bôas ficou à frente do Exército por quase quatro anos e foi sucedido no posto pelo general Edson Leal Pujol. O ex-comandante deve iniciar o novo trabalho a partir de fevereiro, a convite do ministro Heleno, de quem é amigo.



O governo quer aproveitar a experiência de Villas Bôas como consultor de Heleno, que, por sua vez, é um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro.



Tecnicamente, o GSI é responsável pela segurança do presidente e por ações de inteligência e estratégia do governo. Na prática, a pasta ganhou mais força na atual gestão, já que Heleno exerce influência em decisões estratégicas em diversas áreas.