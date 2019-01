Após cirurgia de Bolsonaro, ministro Augusto Heleno volta a Brasília

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, voltou a Brasília na manhã desta terça-feira, 29, após acompanhar Jair Bolsonaro durante a cirurgia do presidente no dia anterior, em São Paulo. Heleno, um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, deve retornar à capital paulista na semana que vem.



No hospital, Bolsonaro estava acompanhado nesta terça da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e dos filhos Carlos e Renan. Ele ainda se reuniu com o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, que deve falar com a imprensa no fim da tarde.