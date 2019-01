Boletim médico confirma que Bolsonaro está clinicamente estável e consciente

No primeiro boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein após o encerramento da cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, a equipe médica informa que o presidente Jair Bolsonaro "encontra-se clinicamente estável, consciente, sem dor". O documento foi divulgado às 17h desta segunda-feira, 28.



A cirurgia, de 7 horas de duração, "ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue". Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva, recebendo medicações para evitar infecção e trombose venosa, segundo a equipe composta pelo cirurgião Dr. Antônio Luiz Macedo, clínico e cardiologista Dr. Leandro Echenique e o Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Miguel Cendoroglo.



No momento, o general Hamilton Mourão assume interinamente a presidência da República. Bolsonaro deve voltar às atividades em dois dias. Ele está acompanhado da primeira-dama, Michelle, além dos filhos Eduardo, Flávio e Renan, assim como assessores.