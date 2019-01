Mourão vai coordenar reunião ministerial na próxima terça

O presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, conversaram sobre o período em que o presidente será submetido a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, agendada para segunda-feira, 28.



Mourão relatou que o presidente deve viajar a São Paulo às 8 horas de domingo. Na terça-feira, 29, o vice será responsável por coordenar a reunião ministerial, chamada de Conselho de Governo, quando o Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma apresentação sobre governança aos integrantes da administração.



O cirurgião Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, que vai comandar a equipe médica que atenderá Bolsonaro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, afirmou ao ao Estadão/Broadcast que está "tudo certo" para a cirurgia.



A cirurgia será realizada pela manhã e contará com três cirurgiões, dois anestesistas e uma instrumentadora. Procedimentos do tipo costumam levar entre três a quatro horas, de acordo com o médico. Só será possível prever o período de recuperação após o procedimento.



Será a terceira cirurgia de Bolsonaro após o atentado a faca sofrido em 7 de setembro, na cidade de Juiz de Fora (MG).