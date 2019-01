Polícia prende 10 dos 11 vereadores de Augustinópolis (TO)

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta sexta-feira, 25, a Operação Perfídia, e prendeu dez dos onze vereadores de Augustinópolis, pequeno município de cerca de 19 mil habitantes a 530 quilômetros da capital Palmas. Os parlamentares estão sob suspeita de exigirem propinas em troca da aprovação de projetos.



A Operação Perfídia indica que os vereadores recebiam mesada de R$ 40 mil desde o início da legislatura, em 2017.



Os mandados de prisão temporária foram expedidos contra os vereadores Antônio Silva Feitosa, Edvam Neves Conceição, Angela Maria Silva Araújo de Oliveira, Antônio Barbosa Souza, Marcos Pereira de Alencar, Ozeas Gomes Teixeira, Wagner Mariano Uchôa Lima, Maria Luísa de Jesus do Nascimento, Francinildo Lopes Soares e Antônio José Queiroz dos Santos.



Policia cumpre mandados de prisão de 10 dos 11 vereadores de Augustinópolis. Foto: Polícia Civil



A Justiça decretou o afastamento de todos os dez vereadores por 180 dias. Assim, mesmo que eles sejam soltos não poderão reassumir as funções no Legislativo de Augustinópolis por seis meses. Os suplentes vão tomar posse.



O presidente da Câmara, Cícero Moutinho, foi alvo de condução coercitiva.



A reportagem tenta contato com a Câmara de Augustinópolise com a defesa dos vereadores. O espaço está aberto para manifestação.



Polícia Civil do Tocantins





A Polícia Civil do Tocantins, através da 1.ª Delegacia de Polícia Civil de Augustinópolis, com apoio da DEIC-Araguatins, deflagrou a Operação Perfídia e cumpre mandado de prisão temporária expedidos contra 10 dos 11 vereadores da cidade. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 3 mandados de condução coercitiva e 14 mandados de busca e apreensão, entre eles na Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores.



A operação está em curso e conta com apoio da Deic-Araguaína, DHPP-Araguaína e demais Delegacias de Polícia da 2.ª Delegacia Regional de Polícia Civil."