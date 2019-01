Mourão tem agenda com servidores dos Correios, empresários e militares

No último dia como presidente em exercício antes do retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão participa nesta quinta-feira, 24, de eventos com servidores dos Correios, empresários e militantes.



Pouco antes das 9h, Mourão chegou à cerimônia de comemoração dos 356 anos dos Correios e homenagem ao Dia do Carteiro, que acontece na Universidade Corporativa da instituição, em Brasília. Logo depois, às 10h, ele recebe a ministra da Defesa da Itália, Elisabetta Trenta, no Palácio do Planalto.



O presidente em exercício vai almoçar com representes da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, na sede da CNC. O último compromisso previsto na agenda oficial está marcado para as 17h, quando ocorre a passagem de chefia do 11º Depósito de Suprimento do Exército.