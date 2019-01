'Renan vai até o fim na disputa por indicação do MDB', diz Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MS) afirmou na manhã desta quarta-feira, 23, à Rádio Eldorado que acredita que o correligionário Renan Calheiros (AL) vai "até o fim" na disputa dentro do MDB para candidatura à presidência do Senado. "Dentro do MDB, eu não tenho dúvida que o senador Renan vai até o final", disse a senadora.



Ela se apresentou como pré-candidata na segunda-feira, 21, ao mesmo tempo que o alagoano tem evitado se colocar como candidato oficialmente, com o objetivo de desviar-se de mais críticas.



Simone Tebet disse também que a intenção dela de se candidatar é por ela ser favorável à independência do Senado e por representar, segundo sua avaliação, a renovação "em sintonia com a sociedade brasileira".



Ainda assim, a parlamentar disse que a relação com o governo "tem de ser a melhor possível". "Quem assume a presidência do Senado representa uma instituição. O papel do presidente do Senado é jamais atrapalhar o Executivo. Quem tem de participar do papel de oposição, são os senadores. O presidente do Senado é imparcial e deve estar sempre a favor do Brasil", afirmou.



A senadora disse querer ainda, com a candidatura dela, resgatar os valores do partido. "Quero ver aquele antigo, velho MDB de volta. O MDB da redemocratização, que não falava em conchavos, em toma lá dá cá. Quero ver o MDB resgatando sua história, e que se renove para o futuro", finalizou.