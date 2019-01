'Se correr o bicho pega', diz Cid Gomes sobre Flávio Bolsonaro e Lula

O senador eleito Cid Gomes, irmão do presidenciável derrotado Ciro Gomes, usou o Twitter na manhã deste sábado para repercutir desdobramentos do caso envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e novas declarações feitas em delação pelo ex-ministro Antonio Palocci.



Futuro colega de Flávio no Senado e ex-aliado do PT, Cid publicou prints de duas notícias que vieram a público ontem. Primeiro, das revelações feitas pelo Jornal Nacional, apontando 48 depósitos suspeitos nas contas do senador eleito do PSL. Logo abaixo, outro print da notícia de que Palocci afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido dinheiro vivo.



"Tá difícil!!! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come", comentou Cid. O senador eleito pelo PDT age para se firmar como uma das principais vozes de oposição no Senado.