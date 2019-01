Bolsonaro recebe opositores de Maduro no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro recebe, no Palácio do Planalto, representantes da oposição ao governo de Nicolás Maduro, que estiveram no Itamaraty para um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após almoçarem no Itamaraty, o chanceler brasileiro trouxe a comitiva para conversar com Bolsonaro.