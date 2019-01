Presidente do CNPq é exonerado e Troyjo assume Secretaria de Comércio Exterior

O presidente Jair Bolsonaro exonerou os presidentes da Agência Espacial Brasileira (AEB), José Raimundo Braga Coelho, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Mario Neto Borges. Os dois órgãos são vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. As exonerações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 15, e os novos titulares para os cargos não foram divulgados.



Na edição desta terça do DOU, o novo governo ainda formaliza a nomeação do cientista político e economista Marcos Prado Troyjo para o cargo de secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia.



No Meio Ambiente, Ana Maria Pellini assume a secretaria executiva da pasta, no lugar de Romeu Mendes do Carmo, e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também publicou novas nomeações: Antonio Fernandes Toninho Costa será o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Alexandre Magno Fernandes Moreira, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Cidadania; e Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.



Outras pastas do novo governo publicaram nomeações e exonerações nesta terça-feira. Entre elas, Saúde, Turismo, Itamaraty e MEC.