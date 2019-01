'Tenho firmado compromissos com aliados ao governo e à oposição', diz Maia

Deputado Rodrigo Maia (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil )

O presidente da Câmara e candidato a mais um mandato à frente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou nesta segunda-feira, 14, que tem "conversado e firmado compromissos" com partidos e parlamentares da base do governo de Jair Bolsonaro, assim como opositores."A presidência da Câmara não é de governo nem de oposição. Quanto mais representativo o comando da Casa, mais independente e altivo o Legislativo", escreveu o parlamentar em sua conta oficial no Twitter. "É por isso que tenho conversado e firmado compromissos tanto com partidos e parlamentares ligados ao governo quanto com aqueles que representam legitimamente a oposição", continuou o deputado fluminense.Conforme Maia, os grandes temas e debates que "inquietam e mobilizam" a sociedade devem ser debatidos na Câmara, da mesma maneira que temas a serem apresentados "pelos demais poderes republicanos".Maia recebeu apoio formal do PSL, partido do presidente Bolsonaro, na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados no começo do mês. Também declararam apoio à candidatura do deputado as seguintes siglas: Avante, Solidariedade, PSD, PR, PSDB, Podemos, PPS, PROS e PSC, além do próprio Democratas. Juntas, as siglas superam os 257 votos necessários para Maia vencer o pleito ainda no primeiro turno.Outros nomes cotados na disputa são os deputados Fábio Ramalho (MDB-MG), Ricardo Barros (PP-PR), JHC (PSB-AL), Arthur Lira (PP-AL), Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Capitão Augusto (PR-SP).