Bolsonaro almoça com generais no Clube do Exército

O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou no início da tarde deste sábado, 12, ao Clube do Exército, em Brasília, onde participa de almoço com generais, familiares e o alto comando da força. A agenda oficial de Bolsonaro não previa compromissos para o fim de semana.



Ontem, o presidente esteve no clube para a transmissão do comando. O general Eduardo Villas Bôas, que passará a integrar a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, passou o cargo de comandante ao general Edson Leal Pujol.