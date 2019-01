Doria autoriza PM a usar espingardas calibre 12 durante o dia

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), autorizou o uso de espingardas calibre 12 em todas as ações de radiopatrulha da Polícia Militar no Estado. O anúncio foi feito nesta sexta, 11, durante lançamento da operação "Rodovia Mais Segura", na praça de pedágio da Rodovia Régis Bittencourt em Itapecerica da Serra.



O Palácio dos Bandeirantes informou que serão disponibilizadas 5 mil espingardas para todas as viaturas em até 60 dias, incluindo para cabos e soldados.



Anteriormente, o uso do armamento considerado mais potente e letal era reservado a operações conduzidas durante a noite. Em ações diurnas, as equipes iam às ruas com pistolas .40, o que, segundo o governo, "impossibilitava uma resposta à altura em atendimentos de maior gravidade".



A nova política foi anunciada por Doria durante lançamento do "Rodovia Mais Segura", operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o governo, 17 mil militares e 8 mil viaturas foram distribuídos em 163 pontos de rodovias estaduais e federais para a realização de 2.569 blitze.