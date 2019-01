Bolsonaro usa Twitter para indicar outro militar para gerência da Petrobras

Bolsonaro anunciou o tenente da reserva Marcelo Dias para a gerência de inteligência da petroleira (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar mais um nome militar para a Petrobras. Após a polêmica com a indicação do amigo do presidente e capitão-tenente da reserva da Marinha Carlos Victor Guerra Nagem, agora Bolsonaro anunciou o tenente da reserva Marcelo Dias para a gerência de inteligência da petroleira.