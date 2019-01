Correção: Salim Mattar é nomeado secretário especial de Desestatização

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção. O executivo José Salim Mattar Júnior é fundador e ex-presidente do conselho da empresa Localiza, e não sócio e presidente do conselho, como constava. Segue o texto corrigido:



O executivo José Salim Mattar Júnior, fundador e ex-presidente do conselho da empresa Localiza, foi nomeado secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. A confirmação de Salim Mattar na área que tocará privatizações dentro da pasta de Paulo Guedes está em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 10.



O documento traz nomeações em outras áreas do governo. Uma delas é a Comissão de Ética Pública da Casa Civil da Presidência, que terá Carlos Higino Ribeiro de Alencar como seu secretário executivo. Há nomeações também na Secretaria-Geral, Gabinete de Segurança Institucional; Defesa; Secretaria de Governo; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Advocacia-Geral da União; Agricultura; Saúde; Controladoria-Geral da União; além da Presidência.



Licenciamento



Na edição desta sexta-feira, 11 do DOU, o Ministério do Meio Ambiente nomeia diretores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), dentre eles Jonatas Souza da Trindade para a Diretoria de Licenciamento Ambiental. Além do Meio Ambiente, o Diário Oficial desta sexta traz nomeações na AGU, Defesa e Justiça, entre outros órgãos.