Vidro trincado de aeronave frustra viagem de Maia a Cabo Verde

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) faria uma viagem oficial para Cabo Verde nesta quinta-feira, 10, mas um problema no avião o obrigou a retornar para Brasília. O vidro da frente da aeronave, que é da Força Aérea Brasileira (FAB) trincou, obrigando o cancelamento do voo, informou a assessoria de imprensa da presidência da Casa.



Maia participaria da VIII Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no país africano. Ele entregaria a presidência da entidade, que estava com o Brasil desde 2016, para Cabo Verde. O deputado também se reuniria com o presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos de Almeida Fonseca.



Maia retornaria para Brasília no sábado pela manhã. Agora, ele ficará na capital nesta sexta, mas ainda não tem agenda oficial. Maia está em campanha para se reeleger como presidente da Câmara e tem feito uma série de encontros com partidos e governadores para ampliar sua rede de apoio.