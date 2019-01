Solidariedade oficializa apoio à reeleição de Rodrigo Maia à presidência Câmara

O Solidariedade oficializou o apoio da bancada do partido na Câmara à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Casa. A legenda elegeu 13 deputados federais nas últimas eleições. "Acreditamos que o atual presidente da Câmara já demonstrou sua capacidade de conciliar todas as vertentes e pode trazer uma tranquilidade para o momento em que passa a política brasileira", diz em nota o presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva. Para o dirigente, Maia é o candidato que tem a maior capacidade de conduzir a pauta de projetos importantes na Casa.