Coluna Baptista Chagas de Almeida

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), reconheceu que não pode errar na área econômica nessa busca para uma saída da crise. “Começamos a viver dias melhores. Não podemos errar. Se errarmos os senhores sabem quem poderá voltar.” Quem será que vai voltar? Alguém deixará Curitiba para voltar a São Bernardo? Ou será alguém que sofreu impeachment e transferiu o título de Porto Alegre para Belo Horizonte no ano passado?Se no meio do caminho o presidente Bolsonaro disse querer eliminar a bonificação por volume (BV) na mídia, incentivo direcionado para agências publicitárias, ainda bem que ele próprio avisou que só iria tentar. Afinal, ele deve ter esse propósito por causa de lei, lá no distante 2010, ter sido sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se a bonificação é facultativa, deixe a polêmica pra lá.“Vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá mais ou menos que nós, de maneira racional, iremos gastar com nossa imprensa.” Leia-se: sobre democratizar, é aquela emissora que nos governos petistas traz um cálculo acima de uma dezena de bilhões de reais em publicidade. E só ela teve tanto.Melhor mudar de assunto e tratar de outra conta bilionária, só que esta é séria. Afinal, Pedro Guimarães anunciou a intenção de vender até R$ 100 bilhões em securitização ao mercado financeiro da Caixa Econômica Federal (CEF).O economês é complicado, mas resumidamente é uma espécie de transferência de dívidas que podem ser transformadas em títulos negociados como lastro de operações financeiras. Pelo que entendo, é mais ou menos isso.Mudando radicalmente de assunto, foi sancionada a Lei 13.791, em 3 de janeiro de 2019, que institui a Política Nacional da Erva-Mate – não confunda, é erva-mate mesmo. Tanto que ela tem “o objetivo de fomentar a produção sustentável, elevar o padrão de qualidade, apoiar e incentivar o comércio de erva-mate (Ilex paraguariensis) do Brasil.Vale ressaltar mais uma vez, é erva-mate, não aquela proibida por lei. Mesmo com Paraguaiensis do nome científico. Afinal, o presidente-capitão, hoje comandante-chefe das Forças Armadas, não a sancionaria por nada deste mundo.Afinal, deixando a erva-mate pra lá e se até loteria está nos planos de a Caixa abrir capital, só tem um jeito a fazer: tentar uma fezinha na lotérica mais próxima. Afinal, quem sabe, né?A coluna só errou o horário. Antes, a previsão era que o encontro seria às 18h, mas agenda oficial divulgada ontem registrava para 15h. Para lembrar, é sobre a candidatura de Fábio Ramalho (MDB-MG) para a presidência da Câmara dos Deputados em contraponto à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o escolhido e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para o cargo.Aeroporto? Nem pensar. O ex-ministro Antonio Palocci foi de carro – e não foi de táxi da música de Angélica, aquela que dizia pela janela do meu quarto, ouço a buzina me chamando. Quem será que vem me acordar? Deve ter sido a juíza federal Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro, só que na semana passada. Em seu despacho autorizando, ela exigiu a apresentação do plano de viagem, mais especificamente o meio de transporte que seria usado e onde Palocci ficaria hospedado em Brasília. A operação investiga fraudes em fundos de pensão em estatais.Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, 15h Palácio do Planalto – Adicionar ao meu calendário. A falta do hífen no 1º vice-presidente é da agenda oficial da Presidência da República, assim mesmo, com o texto em negrito, que foi mantido para que fique clara a transcrição oficial da agenda do presidente Jair Bolsonaro.“A acusação sem fundamento evidencia completo desconhecimento da magnitude do Ibama e das suas funções.” Ex-presidente do Ibama Suely Araújo. “Não levantei suspeita sobre o contrato, apenas destaquei seu valor elevado, conforme meus esclarecimentos na própria postagem. O valor elevado também foi questionado pelo TCU desde abril e, portanto, não precisava ser assinado a 10 dias da troca de governo”, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Tribunal de Contas da União (TCU) julgou improcedente e arquivou representação que apontava irregularidades no edital que gerou o processo de licitação para locação de veículos do Ibama.Se precisou negar, pode saber que não é bem assim. Quem fez isso ontem foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele tentou despistar que está havendo controvérsias com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. “Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga. Nós somos uma equipe muito, muito sintonizada.” Haja sintonia. Afinal, já teve idade mínima para aposentadoria, alíquota de Imposto de Renda e de operações financeiras e sei lá mais o quê. Afinal, se tudo foi desmentido, a emenda fica pior. É sempre assim.O presidente Jair Bolsonaro (PSL), em sua primeira viagem internacional, estará no Fórum Econômico de Davos, já que o Brasil integra o G-20, grupo de países das maiores economias do mundo que, este ano, será na Suíça.Só para lembrar, veja como é a ironia do destino. O G-20 é aquele encontro em que o então presidente dos Estados Unidos Barack Obama tratou de “este é o cara” o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje, a biografia dele é outra. Vem lá de Curitiba.Se não é para confundir a erva-mate do texto que abre a coluna com aquela que pode dar cadeia, vale mais um registro na seção não confunda na coluna: Flux é uma plataforma educativa criada pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos Deputados.Não é erro de digitação e muito menos tem algo a ver com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), aquele que mandou prender de novo o italiano Cesare Battisti, que sumiu e até hoje está sendo procurado até nos confins da Amazônia e sua imensa floresta.Por fim, já que falamos no Fórum de Davos, será que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente no encontro ou será que vai haver um muro entre ele e a discussão do tema deste ano que é “Globalização 4.0?”