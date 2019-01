Ranking de detenções tem SP e Paraná na liderança

São Paulo foi o Estado com o maior número de prisões de acusados de envolvimento com organizações criminosas no País entre 2014 e 2018. Ao todo, os agentes federais realizaram 1.994 detenções temporárias, preventivas e em flagrante no período. Na sequência, aparece o Paraná, com o registro de 1.590 casos.



O perfil das prisões, no entanto, é diferente nos dois Estados. Enquanto o Paraná concentrou 47% delas entre casos de desvios de verba pública, crimes financeiros e delitos fazendários, em São Paulo esses ocorrências responderam por 26% do total.



Matéria do jornal O Estado de S. Paulo mostra que a Operação Lava Jato perdeu o ímpeto no Paraná, mas se espalhou pelo Brasil. Números da Divisão de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal, mostram que o total de prisões em casos envolvendo organizações criminosas atingiu seu ápice em 2018, com uma média de 410 casos por mês. Em relação aos 233 registros de 2014, ano em que a Lava Jato começou a investigar desvios na Petrobras, a alta é de quase 76%.



"Os Ministério Públicos estaduais utilizam também a legislação das organizações criminosas contras as facções", afirma a subprocuradora-geral da República Luiza Cristina Frischeisen. Ela atua em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde tem contato com os casos originados nas Justiças estaduais.



Para o delegado Edvandir Paiva, da Associação dos Delegados da PF, enquanto o combate às facções criminosas no País deve se tornar prioridade na esfera federal, o combate à corrupção deve ser abraçado pelas Polícias Civis dos Estados.



O impacto da lei no fortalecimento das instituições também é observado na advocacia, que, segundo o criminalista Luis Henrique Machado, atuante na defesa de acusados pela Lava Jato, aqueceu nos últimos anos. "Não só pelo aumento do número de prisões, bem como pela quantidade de investigações instauradas em todo o País", diz. "Inclusive, advogados que não tinham expertise ou sequer pós-graduação em direito penal migraram para este segmento." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.