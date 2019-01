Kassab é oficialmente afastado da Casa Civil do governo Doria

O Diário Oficial do Estado de São Paulo traz nesta sexta-feira, 4, a confirmação do afastamento de Gilberto Kassab da Casa Civil do governo de João Doria (PSDB). No decreto, retroativo à quinta, 3, o governador aponta que o motivo do afastamento "sem qualquer ônus para o Estado" são "interesses pessoais".



Kassab está afastado, agora oficialmente, para se defender de acusações de corrupção no caso JBS. Ele não participou da primeira reunião do secretariado na quarta-feira. Em seu lugar estava o secretário-adjunto Antonio Carlos Malufe.



A Procuradoria-Geral da República afirmou que ele teria recebido R$ 58 milhões do grupo J&F; entre os anos de 2010 e 2016. Em 19 de dezembro, ele foi alvo de busca e apreensão. Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, Kassab disse que não teme ser preso e se defende das acusações.