Tenente-brigadeiro Antonio Carlos Bermúdez é nomeado Comandante da Aeronáutica

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o tenente-brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermúdez para exercer o cargo de Comandante da Aeronáutica. Bermúdez entra no lugar de Nivaldo Luiz Rossato. As respectivas nomeação e exoneração estão no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.



A cerimônia de transmissão do cargo de Rossato para Bermúdez ocorre nesta manhã, com a presença do presidente Bolsonaro. O início do evento está marcado para as 10h30.