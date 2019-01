Morre vereador de Contagem

(foto: Reprodução Facebook)

O vereador de Contagem, João Bosco New Texas (PMN), morreu nesta quinta-feira (3) em decorrência de um câncer. A morte foi confirmada pela Câmara Municipal e comunicada nas redes sociais do parlamentar, que estava afastado das funções desde julho do ano passado para o tratamento. O velório e sepultamento serão no Cemitério Parque Renascer, em Contagem.

Veja a íntegra da nota:

"Com grande pesar, a Câmara Municipal de Contagem comunica o falecimento do vereador licenciado João Bosco New Texas (PMN), nesta quinta-feira (03 de janeiro de 2018). Ele estava hospitalizado desde o mês de julho, em função do tratamento contra um câncer. O parlamentar estava em seu segundo mandato.

O velório e sepultamento serão no Cemitério Parque Renascer, em Contagem. Os horários serão divulgados oportunamente"