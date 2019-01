Candidato do PSB à Presidência da Câmara critica apoio do PSL a Maia

Candidato à presidência da Câmara, o deputado JHC (PSB-AL) criticou o apoio do PSL ao seu concorrente na disputa Rodrigo Maia (DEM-RJ). Para ele, o apoio mostra que o partido "começou a virar o balcão tradicional da velha política".



"São promessas que estão sendo feitas que não poderão ser cumpridas. Há desconforto entre parlamentares que não estão sendo consultados", disse JHC.



JHC faz parte do bloco de candidatos que assinaram um pacto de apoio mútuo na disputa pela presidência da Câmara, para combater o amplo poder de Maia. O deputado João Campos (PRB-GO) também fazia parte desse grupo, mas desistiu ontem de sua candidatura e seu partido anunciou apoio a Maia.



JHC falou com os jornalistas em frente à sala onde é realizada a reunião do PSL. "A mesa diretora da Câmara virou um balcão, uma negociata", disse.