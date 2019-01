Freixo (PSOL) confirma candidatura à presidência da Câmara em oposição a Maia

Marcelo Freixo (foto: MAURO PIMENTEL)

O deputado federal eleito Marcelo Freixo (PSOL-RJ) confirmou sua candidatura à Presidência da Câmara em oposição ao atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tentará a reeleição. O anúncio foi uma reação ao acordo de Maia com o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro."Sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados por um amplo campo republicano e democrático que lutará para resgatar o espírito da Constituição. Vamos enfrentar a agenda de Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia que aprofundará ainda mais as desigualdades no país", afirmou Freixo pelo Twitter.A eleição para os integrantes da Mesa Diretora da Câmara ocorre no dia 1º de fevereiro. Ao confirmar sua candidatura, Marcelo Freixo dirigiu críticas à agenda de Jair Bolsonaro. "O Congresso Nacional precisa se comprometer com o fortalecimento e a ampliação dos direitos sociais, ameaçados pelo novo governo e seus aliados. O meu compromisso como candidato à presidência da Câmara é com uma agenda econômica e social que promova a cidadania", declarou.Nessa quarta-feira (2), dirigentes do PT afirmaram que buscarão conversas com outros partidos de oposição para definir seu posicionamento em relação à eleição da Câmara. O acordo de Maia com o PSL desagradou a legenda, que também conversava com o atual presidente da Casa buscando um espaço na Mesa, e provocou reação. "Não durou 24 horas o discurso de Bolsonaro de rompimento com a velha política. Hoje foi selado pelo PSL um acordão, envolvendo cargos, com os partidos políticos que ele tanto criticou, para apoiar reeleição de Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados", escreveu no Twitter a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann.