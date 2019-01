Araújo diz que vai trabalhar pela desburocratização de embaixadas no exterior

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou nesta quarta-feira, 2, durante a posse em seu cargo, que vai trabalhar pela desburocratização de embaixadas no exterior. A ideia do novo chanceler é a de transformar estes órgãos em escritórios de negócios, para estimular o comércio externo brasileiro.



Araújo comemorou ainda o fato de a pasta que ele assumiu ter mantido sob seu guarda-chuva a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).



O novo chanceler disse também que vai estar junto com o setor produtivo nacional, apoiando o agronegócio. "O Itamaraty terá a partir de agora o perfil que jamais teve", afirmou.