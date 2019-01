Bolsonaro sinaliza que ex-ministro da Defesa pode ser convidado para o governo

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil )

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta quarta-feira que o ex-ministro da Defesa general Joaquim Silva e Luna pode vir a ser convidado para um posto no governo dele. A declaração foi dada na transmissão de cargo na pasta, de Silva e Luna para o também general Fernando Azevedo e Silva."Pretendo usar o Silva e Luna, se for do interesse dele, no nosso governo. Ele não vai botar o pijama", afirmou o presidente.Bolsonaro fez ainda uma série de afagos ao antigo ocupante da pasta. Ele elogiou o trabalho do agora ex-ministro e disse que ele foi um dos responsáveis pela manutenção do prestígio das Forças Armadas junto à população.De acordo com o presidente, as Forças Armadas são um obstáculo para os que querem usurpar poder.Bolsonaro afirmou também que a "ingerência política levou à ineficácia e corrupção" em governos anteriores.