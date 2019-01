Líder do PRB confirma apoio à candidatura de Maia e desistência de João Campos

O líder do PRB na Câmara, o deputado Jhonatan de Jesus (RR), confirmou que a legenda vai apoiar a candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Casa, na nova legislatura. Com isso, o deputado João Campos (PRB-GO), que estava concorrendo à mesma vaga, desiste do pleito. "João estava tentando viabilizar a candidatura acreditando que seria o candidato do governo", disse Jhonatan à reportagem. "Agora, ele fica sem sustentação". Hoje pela manhã, o partido de Jair Bolsonaro, o PSL, anunciou apoio a Maia.



Para apoiar a candidatura de Maia, o partido ainda deve negociar posições estratégicas na Casa, entre elas, a primeira vice-presidência da Câmara. Jhonatan disse que chega à Brasília amanhã para conversar com o democrata sobre estas articulações.



O líder da legenda disse que a decisão de João Campos deixar a disputa foi tomada nesta manhã, em comum acordo. Eles se falaram ao telefone. "A conversa foi com a maior tranquilidade de sempre. João entendeu numa boa", disse Jhonatan.



João Campos havia assinado um acordo de apoio mútuo com outros quatro candidatos à presidência da Câmara opositores de Maia, no dia 12 de dezembro. No pacto, eles se comprometem a apoiar qualquer um do grupo que fosse ao segundo turno, em uma clara uma tentativa de combater o democrata. No grupo estavam, além de João, Fabio Ramalho (MDB-MG), Alceu Moreira (MDB-RS), João Henrique Caldas (PSDB-AL) e Capitão Augusto (PR-SP).



Sobre esta questão, Jhonatan disse acreditar que João Campos deve "seguir a orientação do partido".



Mais cedo, o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), confirmou apoio da legenda à candidatura de Maia. Em troca, Maia se comprometeu a entregar ao PSL o comando de duas comissões importantes, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e Finanças e Tributação (CFT), além da 2º vice presidência da Câmara.