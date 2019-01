Líder diz que PT continuará 'conversando' sobre eleição da Mesa Diretora

Após o PSL fechar apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara, deputados do PT afirmaram que continuarão conversando com o parlamentar fluminense e com outros concorrentes ao cargo.



"Estamos conversando com todo mundo", disse ao Broadcast Político, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS). O partido, que elegeu 56 deputados e terá a maior bancada na próxima legislatura, vai tentar um movimento conjunto com PSOL, PCdoB, PDT e PSB para a eleição da Mesa Diretora, disse o líder. "Vamos fazer o nosso movimento primeiro para depois discutir outros movimentos", declarou.



No próximo dia 14, as lideranças da legenda petista na Câmara e no Senado se reúnem com dirigentes nacionais do PT para deliberar sobre as eleições para os comandos das Casas. O partido já decidiu não concorrer à Presidência da Câmara e quer garantir um espaço na Mesa Diretora para oficializar apoio a Maia ou a outro candidato.



"A inclinação vai depender do resultado da negociação", disse o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), para quem o apoio do PSL dá força, mas não garante a eleição do parlamentar do DEM. "Sem dúvida, isso dá força para o Maia, mas não resolve o problema. O partido pode fechar apoio e tem gente que pode votar no João Campos (PRB-GO)", emendou o parlamentar, em relação a outro candidato a presidente da Casa que tem pontes com as bancadas evangélica e da bala.