Governo brasileiro confunde secretário dos EUA com premiê da Hungria

A conta oficial em inglês do governo federal no Twitter cometeu uma gafe. Uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e da primeira-dama Michele ao lado do primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán foi postada como se fosse o momento em que o presidente recém-empossado estivesse recebendo os cumprimentos de Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos.



Em resposta, a conta oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil agradeceu o tuíte, citou as "fortes relações entre nossos países", mas não deixou de dar a dica: "no entanto, este na foto não é o secretário Pompeo", e encerrou com um emoji de piscadela. A Secretaria de Comunicação apagou agora à tarde o tuíte com o erro.