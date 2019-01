Onyx evita comentar nomeação de Marun para conselho da Itaipu

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, evitou comentar nesta manhã a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro cogita anular a nomeação do agora ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, para o conselho da Itaipu Binacional, conforme revelou a Coluna do Estadão.



A nomeação de Marun foi determinada pelo ex-presidente Michel Temer e publicada no dia 31 no Diário Oficial, junto com sua exoneração da Secretaria de Governo. Onyx, que se reuniu pela manhã com Bolsonaro, disse que na conversa não foram tratados "detalhes administrativos". "Não tratamos de nada, então não posso falar nada sobre isso."



O novo governo, segundo ele, só entrará nessa seara a partir de amanhã, dia em que Bolsonaro fará sua primeira reunião ministerial desde a posse.