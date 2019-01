Colocaremos fim no estado de pobreza, diz Bebianno

O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, declarou nesta quarta-feira, 2, que o otimismo em relação à política econômica do presidente Jair Bolsonaro vai acabar com a pobreza do País. Durante cerimônia e transmissão de cargo de ministros no Palácio do Planalto, Bebianno exaltou a equipe comandada pelo novo ministro da Economia, Paulo Guedes



"Destaco o otimismo que inspira a nova política econômica que ora se descortina a favor do povo brasileiro por intermédio do qual será colocado um ponto final no desnecessário e injustificável estado de pobreza e atraso da nossa nação", disse Bebianno.



Ao falar do processo que levou à eleição de Bolsonaro, o novo ministro citou que foram dois anos de "trabalho, risco assumido, sacrifício, de suor, lágrimas e literalmente sangue". Ao iniciar seu discurso, Bebianno prestou continência a Bolsonaro. Ele prometeu apoiar diretamente o presidente e cumprir ordens.



Antecessor de Gustavo Bebianno, o ex-ministro Ronaldo Fonseca fez elogios ao novo presidente e reagiu com ironia às críticas a Jair Bolsonaro. "O homem ganhou a eleição e não entende de política. Imagina se entendesse, hein?."