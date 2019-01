Temer diz que entrega um Brasil 'muito melhor' para todos os brasileiros

Três horas depois de entregar a faixa a Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu o legado dele na Presidência da República em uma sequência de mensagens postadas no Twitter.



O emedebista agradeceu o apoio da população e disse que valeu a pena "cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista alcançada". "Não poupei esforços, nem energia e sei que entrego um Brasil muito melhor para todos os brasileiros", escreveu.



Temer disse ainda que deixa "reformas e avanços, que colocaram nosso País em um novo tempo". "Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. Meu muito obrigado a todos", pontuou.