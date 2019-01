Piñera diz esperar que Bolsonaro visite logo Chile

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse nesta terça-feira, 1º, esperar que o presidente Jair Bolsonaro visite logo seu país. Ele citou as áreas de segurança e agricultura como possíveis áreas de cooperação.



Segundo Piñera, os dois países têm muitos anos de cooperação, que pode ser aprofundada. Os dois países fecharam recentemente um acordo de livre-comércio e que vai conversar com o presidente Jair Bolsonaro para que ambos busquem aprovar o entendimento rapidamente nos respectivos Congressos. O acordo foi assinado no mês passado.



Outro projeto conjunto destacado pelo chileno é o corredor bioceânico que ligará Atlântico e Pacífico através dos dois países, mais Argentina e Paraguai. Outra área é a de energia limpa e o melhor aproveitamento da água. Piñera disse que a tecnologia chilena faz "milagres" no deserto, num momento em que as soluções israelenses para a falta de água fazem sucesso junto ao novo governo.