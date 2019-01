Rui Costa encerra discurso de posse na Bahia com agradecimento a eleitores

O governador reeleito da Bahia, Rui Costa (PT), encerrou o discurso na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), agradecendo os votos que recebeu do povo baiano.



Durante o discurso, o governador chorou por várias vezes ao lembrar sua trajetória de vida, desde a infância até chegar ao Palácio de Ondina, a sede do Executivo Baiano.



O discurso do governador foi encerrado ao som de gritos de "Lula Livre".