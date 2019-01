Gestão Temer serve de base a Bolsonaro, diz MDB no Twitter

Após Michel Temer passar a faixa presidencial para Jair Bolsonaro, o MDB afirmou por meio do Twitter que a gestão do emedebista à frente do Planalto deverá servir de base para o novo presidente. Além disso, o partido prometeu cobrar essa continuidade no Congresso através de uma "independência ativa".



"Esse trabalho já está sendo reconhecido e deverá servir como base para que o próximo presidente possa dar continuidade por esse caminho que iniciamos. Cobraremos no Congresso por meio de uma independência ativa, sem fugir às nossas responsabilidades!", diz a publicação do partido na rede social.



Em mensagens anteriores, o MDB declarou que o governo Temer tirou o Brasil da crise e "ajeitou a casa" para o novo presidente. Como realizações, a legenda citou o patamar da taxa de juros, queda no desemprego, inflação abaixo da meta, PIB crescente e retomada de obras, além de programas sociais como expansão no Bolsa Família e no Minha Casa, Minha Vida.



"Prometemos em 2016 um governo de transição e estamos entregando um novo Brasil, infinitamente melhor que aquele que pegamos", diz a mensagem. O presidente Temer, no entanto, não conseguiu aprovar uma reforma da Previdência, tida como prioridade ao assumir o cargo.