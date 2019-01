Chefes de Estado usam redes sociais para reforçar vínculos com Brasil

Chefes de Estado que vieram ao Brasil para a posse do presidente Jair Bolsonaro se manifestaram nas redes sociais para desejar sorte e reforçar os vínculos entre seus países e a nação brasileira.



Pelo Twitter, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo em que aparece sorrindo no plenário do Congresso Nacional, de onde acompanhou o discurso de Bolsonaro. Ele disse estar orgulhoso em representar o Estado de Israel na cerimônia e destacou que tem um laço de amizade com o presidente brasileiro.



O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou ter convicção na relação do país com o Brasil. "Somos parceiros estratégicos que olham para o mesmo horizonte da #PatriaGrande", afirmou, na mesma rede social.



Outro presidente estrangeiro que se manifestou foi o paraguaio Marito Abdo, que também foi a Brasília. "Tenho certeza que continuaremos fortalecendo nossos vínculos", escreveu, ainda antes da cerimônia.



Representante do governo americano na posse, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou no Twitter estar "ansioso" por "testemunhar a pacífica transferência de poder em uma das mais fortes democracias da América Latina".