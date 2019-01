Covas falta à posse de Doria e aliados minimizam ausência

Meirelles diz que vai avaliar as contas do Estado de SP em cerca de 10 dias

No dia da posse, apoiadores gritam 'Moro, eu te amo' na porta de hotel

Kassab assinará o termo de posse e, em seguida, se licenciará do cargo

Doria critica passado do PSDB e diz que partido vai mudar

No Pará, Helder Barbalho assume o cargo de governador do Estado

Governador do Amapá, Waldez Góes foi empossado logo após virada de ano

Reeleito governador do Tocantins, Mauro Carlesse toma posse

'Eleitor realizou reforma que há tempos as ruas pedem', diz Zema em posse

