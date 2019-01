O governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse na manhã desta terça-feira, 1º, que uma das primeiras medidas de sua gestão será cuidar "de forma imediata" da saúde pública. O emedebista falou com jornalistas antes de participar de missa de ação de graças no Santuário Dom Bosco, no centro de Brasília. Às 10h30, Ibaneis tomará posse na Câmara Legislativa do DF.



"Vamos cuidar da saúde de forma imediata. É uma determinação para o secretário de Saúde e toda a sua equipe tentar melhorar a saúde da população do Distrito Federal", disse.



O governador eleito também afirmou que, neste primeiro momento, haverá foco em medidas voltadas à segurança pública. "(Vamos) tentar trazer mais policiais, principalmente aqueles já que estão na reserva e aposentados para que a gente possa reabrir as delegacias do Distrito Federal."



O vencedor da eleição para chefiar o Governo do Distrito Federal afirmou que durante o período de transição sua equipe teve mais consciência dos problemas que encontrará. "A expectativa da população é muito grande e positiva de que nós vamos conseguir mudar um pouco a vida deles e tentar melhorar a vida desses cidadãos. E é com este compromisso que nós assumimos hoje."



Ibaneis disse ainda que pretende dar credibilidade ao empresariado na área privada e que deve lançar todos os editais das obras públicas que estão previstas para 2019 como forma de criar empregos e aumentar a geração de renda.



"Vou fazer um choque na economia do Distrito Federal, trazendo novas empresas. Já temos notícias de várias empresas que têm interesse em se instalar aqui e vamos dar condição para o empresariado trabalhar aqui em 2019."



O governador eleito também expressou seu desejo de estar próximo ao governo federal. "Eu acredito no governo de Jair Bolsonaro e em sua equipe e tenho certeza que vamos viver um ano de muito desenvolvimento. A previsão de crescimento para este ano é muito boa, o que vai impactar nas contas públicas, não só do DF, mas de todo o País. Tenho muita confiança de que as coisas vão melhorar muito neste ano."