Bolsonaro passa ano novo em clima familiar na Granja

Local que chegou a reunir cerca de 60 apoiadores do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) durante o dia, o entorno da Granja do Torto ficou vazio na virada de ano, diante da chuva que caiu à noite na capital federal e de nenhuma expectativa de aparição de Bolsonaro nas grades que cercam a residência oficial. Na Granja, o futuro mandatário, familiares e amigos comemoraram em clima pessoal a passagem de 2018 para 2019. O candidato do PSL que saiu vitorioso na disputa presidencial toma posse do cargo nesta terça-feira, 1º, em cerimônia no Congresso Nacional.



Segundo relatou o deputado estadual eleito em São Paulo, Giz Diniz (PSL), Bolsonaro foi descansar antes da 1h da manhã. Diniz, conhecido como 'carteiro reaça', trabalhou como assessor de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e um dos filhos do presidente eleito. Ele participou do réveillon da família Bolsonaro.



Na casa onde passaram a virada do ano, o clima era de simplicidade, contou o deputado eleito. "Arroz, farofa, carne, uma mistura. Sabe casa de tio, avó?", brincou sobre o cardápio e a programação na televisão, que, segundo ele, transmitia as festas de Réveillon nas cidades pelo Brasil. "Era família mesmo." O político estimou que estavam na festa cerca de 30 pessoas, e não citou a presença dos futuros ministros do governo Bolsonaro.



Os filhos do presidente eleito - o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, o vereador no Rio, Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro - estão na Granja, disse Diniz. Também estão na residência oficial a futura primeira-dama Michelle Bolsonaro e a mãe do presidente eleito, Olinda, de 91 anos.



"Show de bola", descreveu a intérprete de libras Angela Mariano Julião sobre o clima da comemoração de ano novo do futuro mandatário do País. Intérprete que acompanhou Bolsonaro durante a campanha eleitoral, Angela falou brevemente com jornalistas ao sair da Granja, por volta das 22h. Estava com pressa, "atrasada para o culto", contou.



Eleito com grande expressividade nas redes sociais, Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter por volta das 2h da manhã: "Nos vemos na posse. Um forte abraço". Pouco antes, tuitou "Feliz 2019".



A conta oficial do presidente eleito no Facebook postou um texto sobre o novo ano, em que afirma que 2019 "marca o início de uma nova era". "A velha política que tanto maltratou o país e seus cidadãos dará lugar à responsabilidade, ao respeito aos brasileiros e seus valores". A publicação ainda diz que a "união" será necessária para "superar os desafios". "Foi assim que chegamos até aqui, nadando contra a maré, contra mentiras, rótulos, difamação e ódio. É assim que enfrentaremos a corrupção, a violência e as velhas mazelas hoje atreladas à nossa identidade nacional".



As fotos ficaram por conta do perfil no Instagram do filho e senador eleito Flávio Bolsonaro, e da namorada de Eduardo, Heloisa Wolf, em que aparece ao lado do companheiro.



Sem festa



Nos portões da Granja, não houve festa, apesar dos planos de um grupo de apoiadores do presidente eleito. Vindas da cidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Garanhuns (PE), a professora Wilma Silvestre e a comerciante Zirene Brasil chegaram até a trazer comida para passar a virada em frente à Granja, por volta das 23h, mas a ideia não prosperou. "Não é porque tinha pouca gente, é porque Bolsonaro não vai aparecer", justificou sobre a mudança de planos. Sem expectativa de que Bolsonaro aparecesse nos portões da residência, rumaram para o Mané Garrincha, onde havia festividades programadas.



Outro que teve de mudar o esquema da noite foi Thiago Neves, que concorreu para deputado estadual em São Paulo pelo PSL. Apelidado de 'Enéas', pela semelhança com Enéas Carneiro, chegou para a festa por volta das 22h no local da residência oficial. Apesar das tentativas, saiu dos portões da Granja sem conseguir entrar na festa, já depois da virada do ano.